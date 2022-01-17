Католикос: армянская диаспора разочаровалась в Армении

«Армянская диаспора начала испытывать разочарование в отношении Армении». Об этом заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в Facebook.

Он отметил, что для провозглашения им 2022 год годом диаспоры имеются серьезные причины, добавив, что подавляющее большинство армянства живет в диаспоре. По его словам, диаспора начала «истощаться и бледнеть».

«Диаспора начала проявлять безразличие по отношению к самой себе, разочаровываться в отношении Армении, особенно, в последние несколько лет, после второй карабахской войны. Молодежь начала отдаляться от нашей жизни, нашей общей жизни, наших структур», - написал Арам.