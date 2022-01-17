Кандидат в президенты Франции считает, что страна должна выйти из НАТО

Депутат французского парламента, кандидат в президенты на предстоящих выборах президента Жан-Люк Меланшон считает, что Франция должна выйти из состава НАТО, чтобы восстановить свою независимость в военных вопросах, передает газета Le Monde.

«Мы должны выйти из НАТО. Я хочу, прежде всего, восстановить наш военный суверенитет. Франция, которая обладает силами ядерного сдерживания, должна быть самостоятельной и не зависеть в вопросах производства вооружений от США».

По мнению кандидата, антироссийская политика не отвечает французским интересам, и такой курс опасен и абсурден.

«Почему мы должны защищать границы Украины? Я хочу, чтобы Франция была свободной от союзов и поддерживала альтернативные пути глобализации», - подчеркнул он.