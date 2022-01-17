Благодаря TAP Италия стала газовым экспортером

«В последний день 2021 года Италия продала за рубеж 20 млн кубометров газа, что составляет примерно 10% от его чистого потребления, которое на 31 декабря равнялось 214 млн кубометров. Почему Италия, известная как крупный импортер энергоносителей, может позволить себе экспортировать газ даже во времена стремительного роста цен? Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 878-километрового TAP, который транспортирует около 8 млрд кубометров газа из Азербайджана в Апулию, а также благодаря системе хранения газа в стране», - отмечают итальянские издания.

Поставки газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), являющемуся последним звеном Южного газового коридора, за год составили 8,1 млрд кубометров. 6,8 млрд кубометров от общего объема транспортированного природного газа было прокачано в Италию, а 1,2 млрд кубометров - в Грецию и Болгарию.

Напомним, что ТАР был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, посредством трубопровода азербайджанский газ впервые начал поставляться на рынки Европы.