Меркель предложили пост в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стать советником высокого уровня в структуре ООН. Представители экс-канцлера и она сама пока не высказались на этот счет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

По данным агентства, 67-летней Ангеле Меркель предложили занять пост председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности в области торговли или безопасности полетов.

Консультативный орган по глобальным общественным благам - один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН. В июне 2021 года Гутерриш был утвержден в должности генсека ООН на второй пятилетний срок - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Свое предложение Гутерриш изложил в письме. Собеседники агентства в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения.