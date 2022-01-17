У президента Ирана большие надежды на переговоры в Москве

Визит президента Ирана в Москву может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях между Исламской Республикой и РФ. Как сообщает IRNA, об этом сказал сам Раиси перед отлетом в российскую столицу.

"Визит может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях Ирана с Россией, а также может быть эффективным для обеспечения безопасности, экономических и торговых отношений в регионе, - цитирует IRNA заявление иранского президента журналистам. - Эта поездка осуществляется по приглашению господина Путина, и в ходе этой поездки будут предприняты усилия для продвижения политики добрососедства в регионе".

"Взаимодействие Ирана и России в регионе, безусловно, обеспечит безопасность и предотвратит односторонность, - указал президент Ирана. - Мы и Россия являемся членами многих экономических и политических организаций в регионе, таких как Шанхайская организация сотрудничества, и Россия играет важную роль в этих организациях".