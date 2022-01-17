В Баку маршруты некоторых автобусов изменятся на 20 января

Ряд улиц и проспектов Баку 20 января будут закрыты для движения автотранспорта в связи с мероприятиями по случаю Дня всенародной скорби. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Так, для обеспечения безопасности при посещении гражданами Аллеи шехидов все улицы, пересекающиеся с проспектом Метбуат, с 08:00 будут перекрыты.

Схемы движения автобусов ряда регулярных маршрутов, проходящих по указанным улицам и проспектам, также будут изменены с утра до завершения мероприятия.

Движение пассажирских автобусов будет организовано по альтернативным улицам и проспектам.