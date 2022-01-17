В Баку маршруты некоторых автобусов изменятся на 20 января
Ряд улиц и проспектов Баку 20 января будут закрыты для движения автотранспорта в связи с мероприятиями по случаю Дня всенародной скорби. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Так, для обеспечения безопасности при посещении гражданами Аллеи шехидов все улицы, пересекающиеся с проспектом Метбуат, с 08:00 будут перекрыты.
Схемы движения автобусов ряда регулярных маршрутов, проходящих по указанным улицам и проспектам, также будут изменены с утра до завершения мероприятия.
Движение пассажирских автобусов будет организовано по альтернативным улицам и проспектам.