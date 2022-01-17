Ряд улиц и проспектов Баку 20 января будут закрыты для движения автотранспорта в связи с мероприятиями по случаю Дня всенародной скорби. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Так, для обеспечения безопасности при посещении гражданами Аллеи шехидов все улицы, пересекающиеся с проспектом Метбуат, с 08:00 будут перекрыты.