МЧС за сутки спасло пятерых детей
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 44 выезда на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания людей в беспомощном состоянии.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
За прошедшие сутки были спасены 5 детей.