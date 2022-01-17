Эрдоган приглашает Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину в ближайшие недели, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", - сообщил Калын, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель турецкого президента также сказал, что президент Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - приводит ТАСС его слова.