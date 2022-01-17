МВД разъяснил порядок посещения Аллеи шехидов 20 января

В сообщении подчеркивается, что все посетители Аллеи шехидов в Баку должны в обязательном порядке пользоваться медицинской маской и соблюдать социальную дистанцию, передвигаться группами, состав которых не превышает 10 человек.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мероприятиями по случаю 20 января - Днем всенародной скорби.

"В целях обеспечения их безопасности будет ограничено движение на улицах и проспектах в направлении Аллеи шехидов, а также до полного завершения мероприятия будет изменено направление движения автомобилей на улицах, пересекающихся с Парламентским проспектом.

Ограничивается движение всех транспортных средств в направлении Аллеи шехидов от пересечения улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения транспортной развязки на улице Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, от здания Телетеатра по улице Мехди Гусейна, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде (Парламентский проспект перед административным зданием Милли Меджлиса).

В связи с этим гражданам рекомендуется пользоваться не личным, а общественным транспортом", говорится в заявлении МВД.