Турция и Армения откроют авиасообщение со 2 февраля

В Минтрансе Турции также сообщили о продолжающихся переговорах по нормализации отношений с Арменией.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции обнародовали дату начала авиарейсов между Ереваном и Стамбулом, передает Anadolu.

Отмечается. что рейсы будут осуществляться трижды в неделю турецкой авиакомпанией Pegasus из аэропорта Сабиха Гекчен. Армянской авиакомпании Fly One Armenia также выдано разрешение на осуществление трех авиарейсов между Стамбулом и Ереваном.

Рейс Fly One Armenia приземлится в Стамбульском аэропорту 2 февраля в 19:50 по местному времени, а рейс авиакомпании Pegasus в тот же день (в 23:35) вылетит из аэропорта Сабиха Гекчен в Ереван.