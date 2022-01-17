Birbank снова стал самой используемой цифровой платформой

Первый цифровой банк страны Birbank стал самой используемой и излюбленной цифровой платформой страны по итогам 2021 года. Birbank, получивший ряд местных и международных наград, с момента своего запуска в 2018 году до сегодняшнего дня продолжает сохранять лидерство в отечественном банковском секторе.

Birbank получил среднюю оценку в 4,9 из 5 звезд в App Store от более чем 50 000 iOS-пользователей и 4,8 из 5 звезд в Play Store от более 140 000 юзеров системы Android. Высокий рейтинг и большая популярность еще раз подтверждают, что Birbank является лучшим в своем сегменте.