Birbank снова стал самой используемой цифровой платформой
Первый цифровой банк страны Birbank стал самой используемой и излюбленной цифровой платформой страны по итогам 2021 года. Birbank, получивший ряд местных и международных наград, с момента своего запуска в 2018 году до сегодняшнего дня продолжает сохранять лидерство в отечественном банковском секторе.
Birbank получил среднюю оценку в 4,9 из 5 звезд в App Store от более чем 50 000 iOS-пользователей и 4,8 из 5 звезд в Play Store от более 140 000 юзеров системы Android. Высокий рейтинг и большая популярность еще раз подтверждают, что Birbank является лучшим в своем сегменте.
Birbank, скачанный более 3 миллионов раз, имеет множество плюсов, таких как простая регистрация, возможность оформления кредита и карты рассрочки BirKart, проведение NFC-платежей, заказ цифровой карты, снятие наличных по QR-коду в банкоматах, возможность добавления карт других банков, управление бонусами и т.д.
Функциональные возможности, созданные для безопасного использования платежных карт, являются одними из ключевых особенностей цифрового банка. Посредством Birbank можно заблокировать карту, изменить PIN-код, подключить услугу SMS-оповещения и 3DS, а самое главное — устанавливать ежедневные и ежемесячные лимиты на операции. Для более подробной информации перейдите на сайт www.birbank.az.