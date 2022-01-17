На церемонии открытия было отмечено, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных территориях создается необходимая инфраструктура для пограничной обороны и охраны, осуществляются последовательные меры по улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих. В течение прошлого года в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачынском районах построены 19 новых воинских частей, более 100 погранично-боевых пунктов приступили к служебно-боевой деятельности.

Заместитель начальника ГПС - командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов рапортовал начальнику службы генерал-полковнику Эльчину Гулиеву о готовности здания к открытию. Э.Гулиев поздравил личный состав с этим знаменательным событием.

Руководство ГПС ознакомилось с условиями в здании штаба. К памятнику, возведенному перед административным зданием в память о военнослужащих ГПС, погибших в Отечественной войне, были возложены цветы.

В рамках мероприятия военнослужащим срочной действительной военной службы, участвовавшим в Отечественной войне в рядах ГПС, достойно завершившим военную службу и зачисленным в резерв ВС Азербайджана, вручены учрежденные распоряжением президента Ильхама Алиева медали за отличие при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.