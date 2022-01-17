«По личным обстоятельствам»: Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде в октябре прошлого года, не вступит в данную дипломатическую должность в связи с личными обстоятельствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел подтвердили РИА Новости, что у Поклонской «изменились личные обстоятельства», и ее отъезд послом в Кабо-Верде «не состоится по этим причинам».