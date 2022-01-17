Повышены зарплаты сотрудников НАНА

Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников президиума и аппарата Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), аппарата Гянджинского отделения НАНА. Это отражено в приложении №1, подтвержденном решением Кабинета министров №10 от 14 января 2022 года.

Согласно документу, ежемесячные должностные оклады этих сотрудников будут составлять:

Порядковый №

Название должности

Месячная зарплата (в манатах)

1.

Президент НАНА

3084

2.

1-й вице-президент НАНА

2136

3.

Вице-президент, академик-секретарь НАНА

1974

4.

Члены Президиума НАНА, академики-секретари, советники научных подразделений, советник президента НАНА, начальник секретариата, академик-секретарь Гянджинского отделения НАНА

1476

5.

Начальник управления

1428

6.

Ученый секретарь Президиума НАНА; в аппарате НАНА и Гянджинского отделения НАНА: начальник главного отдела, заведующий делами, заместитель начальника управления

1380

7.

Начальник отдела в составе Управления, главный бухгалтер, заместитель начальника главного отдела, секретарь научного отдела НАНА, ученый секретарь Гянджинского отделения НАНА, помощник президента НАНА, помощник академика-секретаря НАНА

1176

8.

Начальник неосновного отдела, заведующий сектором

858

9.

Заместитель начальника неосновного отдела, помощник вице-президента НАНА

810

10.

Главный специалист, начальник штаба гражданской обороны, руководитель гаража

756

11.

Ведущий специалист

684

12.

Специалист

624