В Казахстане сменился министр обороны
В Казахстане сменились министр обороны и главнокомандующий Нацгвардией, сообщают казахстанские СМИ.
Согласно информации, министром обороны стал Руслан Жаксылыков, его заместителем и главнокомандующим Нацгвардии назначен Еркин Ботаканов.
Жаксылыков сменил Мурата Бектанова, которого назначили в конце августа прошлого года. Последняя должность Жаксылыкова до сегодняшнего назначения - заместитель министра внутренних дел Казахстана - главнокомандующий Национальной гвардией.