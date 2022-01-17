На этом названии остановился президент Индонезии Джоко Видодо, о чем был проинформирован парламент. «Нусантара» - поэтическое название Индонезии в древнеяванском языке. Решение, разумеется, сразу стали критиковать, потому что одно дело - город, другое - вся страна. Но решение принято, и вряд ли будет отменено. Осталось только столицу построить. Планировалось начать работы в прошлом году, но помешала пандемия коронавируса.

Решение о переносе столицы было принято еще в 2019 году, и резоны как в той присказке про бедняков, которым легче новых детей нарожать, чем имеющихся отмыть. Джакарта, в которой сейчас проживает десять миллионов человек, отличается неимоверными автомобильными пробками и чудовищным смогом. Кроме того, Джакарту довольно быстрыми темпами подтапливают подземные воды, город расположен в болотистой местности. Избавиться от этих бед, решили в 2019 году, будет сложнее и дороже, чем построить новую столицу, на новом прекрасном месте.

Новое место расположено на острове Борнео, в 1300 километрах от Джакарты. Борнео славится прекрасной природой, и экологи, конечно, бьют тревогу, что перенос административного центра страны уничтожит уникальные флору и фауну. Отдельный вопрос, что строительство и переезд будут стоить, по предварительным расчетам, больше 32 миллиардов долларов. Индонезия далеко не самая богатая страна мира и региона, и для нее это колоссальная сумма. Но, очевидно, что это и неплохой способ заработать на подрядах бизнесу, приближенному к власти, а самой власти попиариться на историческом проекте. Кто устоит перед такими соблазнами?