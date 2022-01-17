В парламенте Армении вновь неспокойно: Стамбулян против полетов в Стамбул

В ходе обсуждения изменений в закон «О лицензировании» депутат от блока «Айастан» Рипсиме Стамбулян, являющаяся также владельцем туристической компании, заявила, что поправки делаются не с учетом выгоды для экономики Армении, а для другой страны.

Очередная перепалка произошла в парламенте Армении в связи с предстоящим началом полетов из Стамбула в Ереван.

Депутат от правящего блока «Гражданский договор» Асмик Акопян в ответ прочитала рекламу ее компании – «Акция. Ереван - Стамбул - Ереван. Ждем с любовью».

«Госпожа Стамбулян, выберите другое направление для манипуляции, так как уж кто-кто, а вы не должны об этом говорить. Многие годы зарабатывали, перевозя граждан Армении в Стамбул», - отметила Акопян.

Другой депутат, Вагаршак Акопян, напомнил, что полеты в Стамбул начались еще во время президентства Роберта Кочаряна и рейсы были вплоть до 2019 года.

Напомним, что Турция и Армения откроют авиасообщение 2 февраля.