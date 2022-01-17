В Казахстане лишают Назарбаева пожизненных полномочий

В Мажилисе Казахстана приняты поправки, согласно которым первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишится пожизненного права председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, передают казахстанские СМИ.

По словам депутата Каната Нурова, все необходимые поправки в конституционные законы о «Первом президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту президенту Казахстана – по должности, а не по личности, направлены в Сенат.

Депутат также отметил, что в Казахстане нужно уничтожить политические монополии в экономике и разобраться с финансово-валютными потоками, связанными с экспортом полезных ископаемых, сделать их прозрачными.