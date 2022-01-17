Синоптики о погоде на завтра: ливни, мокрый снег и снег

В четверг, 20 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются ливни, мокрый снег, местами снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку-1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег, ночью и утром туман. Западный ветер усилится, температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорных района ночью 15-18° мороза, днем 2-7° мороза.