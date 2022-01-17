В Армении заговорили о сносе памятника террористу, убившему Талаат-пашу
«В последние дни в армянском обществе все чаще говорят о сносе памятника Согомону Тейлеряну». Об этом на своей странице в Facebook написала бывший депутат Национального собрания Армении Софья Овсепян.
Экс-депутат отмечает, что в последние дни в армянском обществе все чаще говорят о сносе памятника Согомону Тейлеряну, расположенному в городе Маралик: «Требование к правительству: опровергните или подтвердите подлинность этой информации!
Прежде всего я верю, что у вас появится огромное желание это сделать, но, чтобы не применять различные манипуляции, скажите об этом прямым текстом».
Отметим, что Согомон Тейлерян - армянский террорист, в 1921 году застреливший на глазах десятков людей министра внутренних дел Османской империи Талаат-пашу за якобы «геноцид армян».