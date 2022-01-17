В Армении заговорили о сносе памятника террористу, убившему Талаат-пашу

«В последние дни в армянском обществе все чаще говорят о сносе памятника Согомону Тейлеряну». Об этом на своей странице в Facebook написала бывший депутат Национального собрания Армении Софья Овсепян.

Экс-депутат отмечает, что в последние дни в армянском обществе все чаще говорят о сносе памятника Согомону Тейлеряну, расположенному в городе Маралик: «Требование к правительству: опровергните или подтвердите подлинность этой информации!