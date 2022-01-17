В Кремле ответили на предложение Эрдогана

В Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации в Украине, если Турция сможет повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нанести визит в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.