В Казахстане опровергли причастность Назарбаева к протестам

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в среду, 19 января, заявил, что бывший президент республики Нурсултан Назарбаев и его близкие не имеют отношения к протестам в стране.

"Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет", - цитирует министра издание Euractiv.

18 января первый президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу заявил, что события, которые произошли в Казахстане в январе, потрясли всю республику. В своей речи он отметил, что нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.