Кремль: обстановка в Украине весьма напряженная

Поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к тому, что ситуация в Украине является весьма и весьма напряженной. Об этом заявил мнение журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Что касается напряженной обстановки на Украине - она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - подчеркнул представитель Кремля.