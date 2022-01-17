Онлайн-конференцию итальянского сената прервал порно-ролик. Во время встречи политиков в Zoom кто-то вывел на экран хентай с героями из игры Final Fantasy 7. Об этом сообщает Kotaku.

Разъяренные парламентарии и ученые пытались перекричать стоны, но ничего не вышло.