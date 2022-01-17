Конференцию итальянского сената прервал порно-ролик
Онлайн-конференцию итальянского сената прервал порно-ролик. Во время встречи политиков в Zoom кто-то вывел на экран хентай с героями из игры Final Fantasy 7. Об этом сообщает Kotaku.
Разъяренные парламентарии и ученые пытались перекричать стоны, но ничего не вышло.
Отмечается, что конференцию организовали представители итальянской партии "Движение пяти звезд". Она была посвящена "вопросу прозрачности в государственном управлении".
Первые полчаса онлайн-встречи политиков прошли без серьезных проблем, но когда должен был выступить лауреат Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, на экране вдруг появилась голая Тифа Локхарт.