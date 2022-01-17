Во Франции назвали главного фаворита на президентских выборах
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон является лидером опросов общественного мнения и считается главным фаворитом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в апреле нынешнего года, передает телеканал BFMTV.
Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, менее чем за три месяца до первого тура почти каждый второй француз (48%) назвал нынешнего президента победителем гонки. Около 15% опрошенных предсказывают победу Валери Пекресс, кандидата от республиканцев, или Марин Ле Пен, кандидата от «Национального объединения». Лишь шесть процентов верят в победу кандидата от движения «Реконкиста» Эрика Земмура, а пять процентов ставят на победу Жана-Люка Меланшона от «Непокорившейся Франции».