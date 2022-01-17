Можно ли продавать газовые счетчики? фото
18 января на сайте Tap.az был выставлен на продажу газовый счетчик, принадлежащий производственному объединению «Азеригаз».
В пресс-службе ПО сообщили, что руководство ПО обратилось в связи с этим в правоохранительные органы. Сотрудники 13-го отделения Сабунчинского районного управления полиции выяснили, что счетчик выставила на продажу женщина по имени Нармин. Полиция разбирается в этом деле, женщину уже допрашивают.
ПО «Азеригаз» просит граждан избегать подобных ситуаций.