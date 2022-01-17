Кремль об отношениях Путина с Токаевым и Назарбаевым

Отношения Токаева и Назарбаева, по словам Пескова, являются внутренним делом Казахстана.

«Вы знаете, что у президента очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом. Эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад общались все вместе в Санкт-Петербурге. Но, конечно, действующий глава государства господин Токаев, и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли обращение Назарбаева в Кремле.

Накануне пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил: "Я в 2019 году передал полномочия президента Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».