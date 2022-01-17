Специалисты Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) провели в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев тренинг на тему “осведомленность об опасности мин и взрывчатых боеприпасов”.

К просветительскому мероприятию были привлечены 25 сотрудников аппарата государственного комитета и подведомственных структур, периодически выезжающих в командировки на освобожденные от оккупации территории.

Было отмечено, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на территориях, освобожденных от оккупации нашей армией, проводятся интенсивные операции по разминированию, расширяются восстановительно-строительные работы, ведется подготовка к Большому возвращению. Минирование Арменией мест, не имеющих военного назначения на оккупированных территориях, создает угрозу для жизни граждан, которые вернутся в Карабах или посетят его без разрешения.

Инструкторы подробно рассказали о знаках опасной зоны, правилах поведения на незнакомых подозрительных участках. Также были продемонстрированы макеты для визуального распознавания различных типов мин и боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

По окончании тренинга сотрудникам госкомитета были вручены учебные пособия по правилам безопасности и соответствующие сертификаты.