Семьям жертв 20 Января оказали единовременную помощь

В связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана оказало единовременную материальную помощь семьям шехидов и инвалидам 20 Января, сообщили haqqin.az в ведомстве.

На банковские счета 333 человек из этой категории была перечислена единовременная материальная помощь в размере 200 манатов.

В министерстве отметили, что лица, зарегистрированные в Баку, других городах и районах, могут обратиться в любой филиал Международного банка Азербайджана и получить с удостоверением личности банковскую карту для единовременной материальной помощи.

Наряду с увеличением других социальных выплат сумма данной единовременной материальной помощи также выросла вдвое по сравнению с прошлым годом.