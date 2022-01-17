Токаев раскритиковал экс-министра обороны: не проявил командирских качеств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны, во время которого представил нового министра Руслана Жаксыкалова. В своем выступлении перед чиновниками Токаев указал на ошибки экс-главы ведомства Мурата Бектанова, передает Zakon.kz.

«Армия должна быть оплотом независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», - сказал Токаев.

Напомним, что ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Мурата Бектанова. Другим своим распоряжением новым главой оборонного ведомства страны он назначил Руслана Жаксыкалова.