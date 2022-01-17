Борис Джонсон отказывается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала вокруг вечеринок во время локдауна в стране, передает РИА Новости.

«Нет… Я могу лишь вновь принести извинения», - заявил Джонсон, отвечая на вопрос в парламенте, собирается ли он уходить в отставку.

Напомним, британский премьер столкнулся с критикой после скандала вокруг организации вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время тотального локдауна. Оппозиция требует отставки Джонсона с поста премьер-министра.