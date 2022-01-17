Азербайджан и Украина удвоили объем транспортных перевозок
По следам встречи глав двух государств, которая прошла в Киеве 14 января, состоялась онлайн-конференция между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
В ходе онлайн-обсуждения было упомянуто о двукратном росте числа транспортных перевозок между Азербайджаном и Украиной и увеличении логистических операций украинских грузов в Бакинском международном торговом порту до 162,4 тысячи тонн за прошедший год.
Обе стороны также отметили важность сотрудничества в рамках проекта поезда комбинированного транспорта «ВИКИНГ» - от нашей страны в проекте участвуют «Азербайджанские железные дороги». В настоящее время применяемые по этому проекту тарифы аналогичны тарифам, применяемым по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Министры также обсудили ситуацию возвращения частоты полетов между Азербайджаном и Украиной на допандемийный уровень. Стоит отметить, что на данный момент между авиакомпаниями двух стран совершаются 7 рейсов в неделю. В связи с этим между органами гражданской авиации Украины и Азербайджана была достигнута договоренность об увеличении регулярных рейсов по каждому маршруту до 14.
Особой темой обсуждения между двумя министрами стало сотрудничество по проекту ТРАСЕКА. Чтобы реализовать имеющийся потенциал и позволить ТРАСЕКА привлечь большую часть транзитных грузов необходимо улучшить сотрудничество в ряде вопросов, включая гармонизацию пересечения границ и таможенных процедур и устранение нормативных и процедурных барьеров для торговли и транспорта. В данном направлении уже ведутся работы по цифровизации в секторе таможни и транспорта. Со стороны Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана разрабатывается информационная система «AYNA», в рамках которой будет проходить процесс электронизации документов в сфере грузоперевозок.