Азербайджан и Украина удвоили объем транспортных перевозок

По следам встречи глав двух государств, которая прошла в Киеве 14 января, состоялась онлайн-конференция между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

В ходе онлайн-обсуждения было упомянуто о двукратном росте числа транспортных перевозок между Азербайджаном и Украиной и увеличении логистических операций украинских грузов в Бакинском международном торговом порту до 162,4 тысячи тонн за прошедший год.

Обе стороны также отметили важность сотрудничества в рамках проекта поезда комбинированного транспорта «ВИКИНГ» - от нашей страны в проекте участвуют «Азербайджанские железные дороги». В настоящее время применяемые по этому проекту тарифы аналогичны тарифам, применяемым по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.