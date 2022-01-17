Ереван через Москву передал Баку свои предложения по границе

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил армянский министр, передает ТАСС.

По словам Мирзояна, новая встреча с азербайджанским коллегой не планируется, однако готовится визит сопредседателей Минской группы в регион.