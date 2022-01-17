Генпрокуратура завела уголовное дело по факту вырубки деревьев в Баку

Генпрокуратура Азербайджана ответила на вопрос о результатах проверки информации, поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов, а также на заявление гражданина о незаконной вырубке деревьев в Наримановском районе столицы.

Как заявили haqqin.az в Генпрокуратуре, в ходе проверки Управлением внеуголовных производств Генеральной прокуратуры Азербайджана были выявлены признаки преступлений, а именно незаконной вырубки деревьев с причинением крупного вреда и злоупотребления должностными полномочиями.

«По факту вырубки 21 дерева на земельном участке особого назначения, переданного в частную собственность представителю компании «Штутгарт», ущерб от которого, по предварительным оценкам, достигает 11 тысяч манатов. По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела на основании ст.259.2.3, 259.2.4 и 308.1 УК и направлении уголовного дела в Следственное управление Генеральной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.