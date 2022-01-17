Раиси начал переговоры с Путиным в Москве фото
Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси проходят в Москве, передает РИА Новости.
Лидеры стран обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы.
Перед отлетом в Москву Раиси заявил, что визит президента Ирана в Москву может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях между Исламской Республикой и РФ.