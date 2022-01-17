Генерал-полковник К.Велиев принял участие в сборах с участием командиров воинских частей и их заместителей.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что начальник Генерального штаба ознакомился с организацией службы войск и боевого дежурства, а также социально-бытовыми условиями личного состава.

Отмечается, что основной целью сборов является совершенствование теоретических знаний и профессионализма офицеров по ведению современного общевойскового боя и управлению подразделениями, а также навыков принятия решений и организаторских способностей при организации боевой работы.

Выступив на сборах, начальник Генерального штаба довел до внимания командно-начальствующего состава важность выполнения предстоящих задач в связи с осуществлением реформ в армии под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и указанием министра обороны по дальнейшему повышению уровня несения боевого дежурства и боеспособности войск.