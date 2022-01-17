Суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко

Печерский районный суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство являться к следователю и в суд по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший президент Украины является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без неё. На заседании было рассмотрено ходатайство обвинения арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры) отказать. Применить к Порошенко... меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал судья Алексей Соколов.

Также Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу.