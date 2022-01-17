Увеличены пособия и пенсии для инвалидов и семей шехидов 20 Января
На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило 135 семей шехидов и инвалидов 20 Января жильем, около 100 инвалидов трагедии получили легковые автомобили. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в министерстве, семьи погибших 20 Января обеспечиваются ежемесячными президентскими стипендиями, инвалидам этой трагедии выплачиваются пособия или пенсии по инвалидности, а также ежемесячные президентские стипендии. За прошедший период эти социальные выплаты были увеличены в несколько раз, а в 2019 году они увеличились в среднем на 100%.
С начала 2021 года их ежемесячные президентские стипендии в очередной раз были увеличены в среднем на 50% и доведены до 500 манатов для семей шехидов, 400 манатов для инвалидов I степени, 350 манатов для II степени и 300 манатов для III степени инвалидности.
В рамках очередного пакета реформ с начала нынешнего года пособия для лиц с инвалидностью вновь увеличены: с 150 до 220 манатов для I степени, со 130 до 180 манатов для II степени, со 110 до 120 манатов для III степени. Также с 50 до 80 манатов увеличилась ежемесячная президентская стипендия по уходу за инвалидами первой степени.
Таким образом, только за последние три года пособия по инвалидности были увеличены по I степени в 2,7 раза, по II - в 3 раза, по III - в 2,3 раза. При этом большая часть инвалидов 20 Января также получает пенсию, а среднемесячный размер пенсий в стране за последние три года увеличился на 60%.
Как и для инвалидов войны и семьей шехидов, их детям, а также членам семей, получающим платное образование в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана, плата за обучение выплачивается из государственного бюджета. Каждому из членов семей шехидов была начислена доплата к трудовой пенсии по возрасту.
Вдобавок ежегодно в связи с годовщиной трагедии семьям шехидов и инвалидам 20 Января предоставляется единовременная материальная помощь.
Ежемесячные пособия предоставляются и детям лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. Законодательство, касающееся трудовой, налоговой и других сфер, содержит ряд льгот для членов семей шехидов, а также инвалидов войны и трагедии 20 Января.