Увеличены пособия и пенсии для инвалидов и семей шехидов 20 Января

На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило 135 семей шехидов и инвалидов 20 Января жильем, около 100 инвалидов трагедии получили легковые автомобили. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, семьи погибших 20 Января обеспечиваются ежемесячными президентскими стипендиями, инвалидам этой трагедии выплачиваются пособия или пенсии по инвалидности, а также ежемесячные президентские стипендии. За прошедший период эти социальные выплаты были увеличены в несколько раз, а в 2019 году они увеличились в среднем на 100%.

С начала 2021 года их ежемесячные президентские стипендии в очередной раз были увеличены в среднем на 50% и доведены до 500 манатов для семей шехидов, 400 манатов для инвалидов I степени, 350 манатов для II степени и 300 манатов для III степени инвалидности.