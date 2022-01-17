В Ереване заявили, что Турция и Армения не выдвинули условий для нормализации отношений

Турецкое правительство не выдвинуло предварительных условий в ходе переговорного процесса специальных представителей Еревана и Анкары для нормализации отношений двух стран. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

"Я надеюсь, что заявление по итогам встречи 14 января [спецпредставителей Армении и Турции в Москве] доказало всем, что турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий для начала или завершения процесса, как не ставила предварительное условие и армянская сторона", - отметил он.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. Позже было объявлено, что они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.