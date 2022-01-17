«Нефтчи» сыграл в Анталье с польским клубом

Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй контрольный матч на сборах в Анталье.

Сегодняшним соперником подопечных Самира Абасова была польская команда «Висла» из города Плоцк. Матч с клубом, занимающим 6-е место в чемпионате Польши, завершился со счетом 1:1. Единственный мяч у «Нефтчи» забил Юсуф Лаваль на 55-й минуте. «Висла» сравняла счет лишь в самой концовке игры.

Напомним, в первой встрече в Анталье «Нефтчи» сыграл вничью 2:2 с венгерской «Кишвардой».