В отделе полиции Сумгаита скончался гражданин

В отделении Государственной дорожной полиции Сумгаитского городского отдела полиции скончался гражданин. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант Намидан Пириев.

Отмечается, что сегодня около 16:00 66-летний Шакир Рзаев был на приеме в отделении Государственной дорожной полиции Сумгаитского ГОП в связи с личным обращением. Внезапно в коридоре здания ему стало плохо. Ш.Рзаев скончался.

«Сын покойного рассказал, что его отец перенес до этого две операции на сердце», - добавил Н.Пириев.