В ходе встречи Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил долгосрочные, плодотворные связи между ООН и Государственным таможенным комитетом и отметил, что это сотрудничество оказывает важную поддержку развитию азербайджанской таможни.

Касаясь мер, принятых в направлении более эффективного и прозрачного построения таможенного дела, которое играет важную роль в формировании экономики страны, Сафар Мехтиев рассказал о реформах, осуществляемых в таможенной системе страны под руководством президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что за счет применяемых новшеств обеспечивается прозрачность, в несколько раз увеличились средства, выплачиваемые из государственного бюджета, достигнуты важные успехи в борьбе с контрабандой.

Сафар Мехтиев выразил надежду, что и впредь между ООН и Государственным таможенным комитетом будет продолжено взаимодействие.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева с удовлетворением рассказала о тенденциях развития таможенных органов независимого Азербайджана, проводимых реформах, достижениях в области информационных технологий, высоко оценила деятельность таможенных органов в направлении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Она также высказала свое мнение о дальнейших перспективах и выразила уверенность в том, что существующие плодотворные отношения будут постоянными.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.