Агаев присвоил миллионы манатов чиновников и бизнесменов и сел на 15 лет

Своим жертвам Орхан Агаев представлялся как человек с хорошими связями в туристическом секторе и имеющий большой опыт и возможности в этой сфере. Он заверял, что вкладчики получат хорошую прибыль с вложенных денег. Часть полученных от потерпевших сумм Агаев вернул в первые месяцы - якобы в качестве прибыли. После же платить отказался, сославшись на проблемы с банком.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе заседания был зачитан приговор. Агаева приговорили к 15 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Орхана Агаева, обвиняемого в присвоении путем обмана денежных средств в крупном размере.

Согласно обвинительному акту, сумма денег, присвоенных Агаевым, составила более 5 миллионов манатов. Среди пострадавших были его знакомые, предприниматели, должностные лица госструктур.

Агаев был задержан Главным управлением МВД по борьбе с организованной преступностью на основании жалоб граждан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Агаев получил образование в Экономическом университете и свое образование продолжил в Сингапуре. После возвращения в Азербайджан работал в нескольких банках. В 2017 году он был привлечен к ответственности по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве.