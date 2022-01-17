Минтруда: 22 тысячи безработных из числа уязвимых групп создадут свой малый бизнес

Министр подчеркнул, что проект "Поддержка занятости в Азербайджане", реализуемый Минтруда и Всемирным банком, является важной поддержкой в деле расширения программы самозанятости и повышения эффективности механизма ее реализации.

Бабаев отметил, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в стране из года в год расширяются активные программы занятости. В прошлом году к программе самозанятости было привлечено 16 232 человека, что в 13,8 раза больше, чем в 2017 году. Число сфер деятельности программы также увеличилось до 44.

В Министерстве труда и социальной защиты населения провели встречу с представителями Всемирного банка. Отметив успешный опыт сотрудничества с данной организацией в социальной сфере за прошедший период, министр Сахиль Бабаев подчеркнул важность нового совместного проекта в области поддержки занятости. Об этом сообщили в ведомстве.

Он отметил, что в рамках данного проекта 22 тысячи безработных из числа уязвимых групп населения создадут свой малый бизнес в сфере производства и услуг.

Бабаев сообщил, что уже более 6 тысяч безработных были привлечены к бизнес-тренингам в рамках проекта, причем 1 033 из них являются членами семей шехидов и участниками войны. Предпочтение в ходе реализации проекта отдается в том числе женщинам и молодежи. Из лиц, привлеченных к бизнес-тренингам по проекту, 1 771 – женщины, 1 806 – представители молодежи.

В этом году в проект по поддержке занятости будут вовлечены еще 6 тысяч человек, для которых будет создан малый бизнес. Продолжается процесс предоставления активов участникам проекта.

Было отмечено, что проект направлен на усиление деятельности служб и программ занятости. Он также призван оказать поддержку в деле разработки и обновления специальных учебных модулей, усиления кадрового потенциала в соответствии с потребностями рынка труда, создания инструментов статистического профилирования и тестов оценки навыков для соискателей.

В ходе встречи менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл, главный специалист по социальной защите Мирей Овадия, главный специалист по операциям Саида Багирли и главный экономист Сирма Демир Шекер, менеджер практики по социальной защите и рабочим местам Джем Мете, ассистент по программам офиса Всемирного банка в Азербайджане Сабина Гулиева рассказали о ходе реализации совместных проектов и вопросах дальнейшего сотрудничества.

Были обсуждены вопросы, связанные с проектом по поддержке занятости, определены направления дальнейшего сотрудничества по технической помощи в сферах занятости, пенсий, социального обеспечения и инвалидности.