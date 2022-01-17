Скончался экс-глава ИВ Агсуинского района
Скончался бывший глава ИВ Агсуинского района, сообщает Report.
Скончался Азер Сафаров, который с 1993 по 2002 год работал главой Исполнительной власти Агсуинского района.
Он умер в возрасте 70 лет.
Скончался бывший глава ИВ Агсуинского района, сообщает Report.
Скончался Азер Сафаров, который с 1993 по 2002 год работал главой Исполнительной власти Агсуинского района.
Он умер в возрасте 70 лет.
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