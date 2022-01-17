Скончался экс-глава ИВ Агсуинского района

Скончался бывший глава ИВ Агсуинского района, сообщает Report.

Скончался Азер Сафаров, который с 1993 по 2002 год работал главой Исполнительной власти Агсуинского района.

Он умер в возрасте 70 лет.