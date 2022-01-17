В Госдуме предложили Путину признать «ДНР» и «ЛНР»

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», сообщает РИА Новости.

«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», - говорится в документе.