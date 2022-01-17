Эльмира Ахундова подробно рассказала о трагедии 20 Января: В Баку кровь пролилась не напрасно

Дипломат напоминает, что 19 января 1990 года президиум Верховного совета СССР без согласия Верховного совета Азербайджана издал указ «О введении чрезвычайного положения в городе Баку»: «Указ вступал в силу с 00 часов 20 января. Однако до утра 20 января время вступления в силу указа держалось под секретом. Помимо этого, находящиеся в Баку представители Москвы – секретарь ЦК КПСС Андрей Гиренко и председатель Совета Союза Верховного совета СССР Евгений Примаков – убеждали официальных представителей Азербайджана и население, что вводить войска в город не планируется. Это ввело в заблуждение участников митингов и пикетчиков.

В этот день введенные в Баку по указанию руководства СССР для подавления народно-освободительного движения советские войска расстреляли почти 170 мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей разных национальностей. Сотни людей были ранены.

Подобные события произошли ранее в Алма-Ате (в 1986 году), в Минске (в 1988 году), в Тбилиси (в 1989 году), позже в Душанбе (в 1990 году), в Вильнюсе и Риге (1991), где жертвами также стали гражданские лица».

Широкомасштабная акция советской армии привела к гибели в Баку и других населенных пунктах в республике 131 человека, 400 человек арестовали, 744 человека получили ранения, четыре человека пропали без вести.

Но уже в ночь с 19-го на 20 января группа спецподразделения "Альфа" взорвала энергоблок азербайджанского телевидения. Вслед за этим началась военная операция, которой руководил министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов. В наступление перешли переброшенные в Азербайджан войска, части Бакинского гарнизона, десанты с военных кораблей. Тяжелая военная техника с легкостью разрушила баррикады. Войска применили слезоточивый газ, открыли огонь на поражение. Солдаты обстреливали прохожих на улицах, жилые дома, машины. Людей давили гусеницами военной техники.

Э.Ахундова пишет, что к 1990 году [генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев окончательно потерял голову и ориентиры: «Он метался, лавировал, пытаясь спасти СССР. Все его мысли были исключительно об этом. Это уже постфактум, пытаясь заработать "очки" на Западе, он стал утверждать, что сознательно разваливал державу. Горбачев не являлся стратегом и не обладал даром просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому и пытался проводить политику "нового мышления" старыми тоталитарными методами.

Связь между развалом СССР и событиями в Баку 20 января 1990 года самая прямая. Во всяком случае, после них многие люди в Азербайджане и других республиках бывшего Союза поняли, что СССР обречен. Кстати, одним из первых это понял бывший член политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, который 21 января 1990 года пришел к постоянному представительству Азербайджана в Москве и выступил на импровизированном митинге, осудив политику Горбачева.

Причина для ввода войск была одна. О ней предельно ясно сказал в своем комментарии к одной из моих статей бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин. В этом комментарии Бакатин признает, что в то время в Азербайджане фактически правил "Народный фронт Азербайджана". "И прав автор, – говорит экс-министр, – НФА победил бы Коммунистическую партию Азербайджана на выборах". Далее он вспоминает о том, что и без выборов советская власть фактически перестала существовать в "28 городах и районах республики". А затем Вадим Бакатин фактически подтверждает выводы, прозвучавшие в моей статье. О том, что войска были введены вовсе не для защиты мирного населения от "разгула национального экстремизма", а с другими целями. "Ценой жертв, – пишет Бакатин, – была восстановлена советская власть в АзССР, был установлен конституционный порядок».

Как подчеркивает посол, в Азербайджане есть разные подходы к оценке главных виновников январских событий: «Одни считают, что во всем виновата Москва, Горбачев и его команда. Другие считают, что виноваты также местные руководители того времени, которые не смогли наладить диалог с оппозицией и своими неумелыми действиями спровоцировали противостояние в обществе. Третьи обвиняют оппозицию, прежде всего радикальное крыло "Народного фронта", которое вывело безоружных людей на улицы и толкнуло их под танки. Но все единодушны во мнении, что эти события спровоцировали процессы децентрализации, углубили недоверие и ненависть к Москве и в конечном счете способствовали развалу СССР.

Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Поэтому они являются истинными героями и борцами за нашу свободу.

В те дни казалось, что жизнь остановилась. Что нас все предали и забыли. Не хотелось жить. В глазах все время стояли слезы. Этот день вернул меня в журналистику, и я ночью, по горячим следам, написала эссе «Почему?», которое вошло в сборник «Черный январь». В числе прочих там был такой абзац:

«...Перестройка – перестрелка, демократизация – деградация, гуманизм – шовинизм, плюрализм – национализм... До недавнего времени мы думали, что это слова-антонимы, то есть понятия, взаимоисключающие друг друга. До недавнего времени... Сейчас нас, потрясенных событиями 19-го и 20-го, кое-кто с высоких трибун пытается убедить, что ничего страшного не произошло. "Демократию надо уметь защищать, революции без жертв не бывает. Страна переживает переходный период, самый трудный и ответственный, из суровых испытаний мы выйдем сильными и обновленными и так далее и тому подобное". Слышите? Опять знакомый, надоедливый мотив: жить будет лучше, жить будет веселей.

Великий русский гуманист Федор Достоевский более 100 лет тому назад провозгласил своим кредо: «Я не приемлю царства будущей гармонии, если в ее основание будет заложен хоть один замученный ребенок». А мы уже не одного соотечественника положили на алтарь перестройки и нашего будущего "правового государства". Одного я не могу понять – почему путь к созданию этого "правового государства" опять (как и в сталинскую эпоху) проходит через насилие, смерть, разрушение?

Почему все наши революции такие кровавые?!

Почему наша перестройка не может быть "нежной" (по аналогии с "нежной" революцией в Чехословакии)?

Почему, когда крушат Берлинскую стену и продают ее обломки за валюту, центральная пресса этому умиляется, а когда нечто подобное происходит на советско-иранской границе, по обе стороны которой живут кровные братья и сестры, безжалостно отторгнутые друг от друга колючей проволокой, это называют "погромом" и "варварством"?!

Почему, чтобы восстановить "порядок и спокойствие" в городе Баку, нужно было подавить танками и перестрелять сотни невинных людей, взорвать телевидение, лишить многомиллионное население столицы Азербайджана всех средств связи и коммуникаций, - почты, телеграфа, газет – полностью изолировав нас от внешнего мира, как прокаженных?!

Почему, объявив нашей общей целью создание "правового государства", провозгласив приоритет общечеловеческих ценностей, признав венские договоренности, центральные органы власти по отношению к собственному народу применяют все те же антиправовые, антиконституционные, античеловеческие методы, выступая с позиций силы? Бесконечный ряд "почему", на которые нет ответа…».