Посол: Великобритания помогает Азербайджану в Карабахе
Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью, написал в среду в «Твиттер» посол этой страны в Баку Джеймс Шарп.
«В своих поездках в Зангилан, Физули, Барду увидел масштабы загрязнения минами. Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью. Сегодня встретился с четырьмя британскими специалистами по разминированию, работающими вместе с Агентством Азербайджана по разминированию для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома», - отметил он.
Zəngilan, Füzuli, Bərdəyə səfərlərimdə minalardan çirklənmənin miqyasını gördüm. 🇬🇧minalarla mübarizədə bilik, texnologiya və təcrübəsini 🇦🇿la bölüşür. Bu gün məcburi köçkünlərin öz evlərinə təhlükəsiz qayıtması üçün ANAMA ilə işləyən 4 🇬🇧lı minatəmizləmə mütəxəssisi ilə görüşdüm pic.twitter.com/lQ7YROGAwE— James Sharp (@JamesSharpFCDO) January 19, 2022