Билл Гейтс рассказал очередную «страшилку»
Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь высказался об опасностях, с которыми может столкнуться человечество. По его словам, есть вероятность пандемий, которые гораздо хуже коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.
В связи с этим Гейтс призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Якобы человечество может столкнуться с патогеном, который имеет более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний.
По мнению предпринимателя, приоритеты в мире расставлены странно. Решение проблемы неравенства вакцин возложено на филантропов и богатые страны.
К слову, Гейтс уже не первый раз пугает человечество. В прошлом году он тоже предупреждал о следующей возможной пандемии.