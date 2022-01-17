Билл Гейтс рассказал очередную «страшилку»

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь высказался об опасностях, с которыми может столкнуться человечество. По его словам, есть вероятность пандемий, которые гораздо хуже коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

В связи с этим Гейтс призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Якобы человечество может столкнуться с патогеном, который имеет более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний.