Знаменитая модель приехала в Баку и стала объектом насмешек из-за Криштиану Роналду

Находящаяся в эти дни в Азербайджане тунисская модель Ханан Аль-Эш за время пребывания в нашей стране получила скандальную мировую известность из-за истории, которую она рассказала об одном из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду, сообщает haqqin.az со ссылкой на тунисские СМИ.

Пока инста-дива осматривала красоты Баку и его окрестностей, на ее родине в Тунисе вышло в эфир записанное заранее телеинтервью, в котором Аль-Эш заявила, что якобы португалец хотел сблизиться с ней. По словам Ханан, Роналду отправил ей несколько сообщений через WhatsApp, но она ему не ответила. «Потом он связался со мной через Instagram, а позже узнал мой номер у одного из друзей и позвонил мне», - рассказала модель.

Это заявление тунисской красавицы, у которой более 500 тысяч подписчиков в Instagram, вызвало насмешки со стороны куда более крупной армии поклонников Криштиану Роналду. Девушку обвинили в том, что она лжет и пытается прославиться, используя имя футболиста.

Чтобы доказать свою правоту, Аль-Эш опубликовала видео, на котором видно, что Роналду был подписан на нее в Instagram. Но оно не переубедило критиков.