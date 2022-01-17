Знаменитая модель приехала в Баку и стала объектом насмешек из-за Криштиану Роналду
Находящаяся в эти дни в Азербайджане тунисская модель Ханан Аль-Эш за время пребывания в нашей стране получила скандальную мировую известность из-за истории, которую она рассказала об одном из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду, сообщает haqqin.az со ссылкой на тунисские СМИ.
Пока инста-дива осматривала красоты Баку и его окрестностей, на ее родине в Тунисе вышло в эфир записанное заранее телеинтервью, в котором Аль-Эш заявила, что якобы португалец хотел сблизиться с ней. По словам Ханан, Роналду отправил ей несколько сообщений через WhatsApp, но она ему не ответила. «Потом он связался со мной через Instagram, а позже узнал мой номер у одного из друзей и позвонил мне», - рассказала модель.
Это заявление тунисской красавицы, у которой более 500 тысяч подписчиков в Instagram, вызвало насмешки со стороны куда более крупной армии поклонников Криштиану Роналду. Девушку обвинили в том, что она лжет и пытается прославиться, используя имя футболиста.
Чтобы доказать свою правоту, Аль-Эш опубликовала видео, на котором видно, что Роналду был подписан на нее в Instagram. Но оно не переубедило критиков.
Инста-дива была вынуждена выступить с объяснениями, заявив, что ей попросту завидуют. Модель пояснила, что Роналду писал ей в 2018 году, и если бы она хотела славы, то уже тогда рассказала бы обо всем.
Ханан также добавила, что сейчас находится на карантине в Азербайджане, где у нее обнаружили COVID-19, а по возвращении домой подаст в суд на всех, кто оскорблял ее.